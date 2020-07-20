Ученые нашли новый ранний симптом коронавируса. Его можно увидеть во рту

Испанские ученые обнаружили еще один ранний симптом COVID-19, он проявлялся за несколько дней до всех остальных признаков болезни.

В ходе исследования были изучены данные 21 пациента в возрасте от 40 до 69 лет, и у трети из них на слизистой оболочке ротовой полости возникала сильная сыпь - энантема, пишет JAMA Dermatology. При этом ученые пока не могут оценить распространенность симптома, так как из-за техники безопасности при работе с коронавирусом осмотр ротовой полости заболевших осложнен.

Напомним, ранее ученые выяснили, что ультрафиолет убивает коронавирус за секунды.