Билайн Бизнес подключается к платформе «РОСИНФРА» и планирует активное участие в ГЧП-проектах

Бизнес-подразделение ПАО «ВымпелКом» (Билайн Бизнес) и АНО «Национальный Центр ГЧП» подписали соглашение о намерениях по развитию платформы «РОСИНФРА». В качестве Партнера платформы Билайн Бизнес будет предлагать инновационные решения и содействовать запуску проектных инициатив в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) в ИT-сфере. Кроме того, Билайн Бизнес также планирует принять участие в антикризисной программе поддержки регионов, запущенной ВЭБ.РФ и Национальным Центром ГЧП. Совместная работа будет направлена на повышение качества инфраструктурных проектов с информационно-телекоммуникационным компонентом, реализуемых с привлечением частных инвестиций, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению качества жизни россиян.

Подписанное соглашение предполагает активное вовлечение Компании в реализацию инфраструктурных проектов на принципах ГЧП. В частности, речь идет о перспективных проектах ГЧП на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Помимо участия в качестве инвестора таких проектов, компетенции компании также помогут повысить качество проектных инициатив в сфере ИT, которые регионы размещают на платформе «РОСИНФРА» для прохождения блиц-экспертизы и поиска партнеров.

Также в рамках соглашения стороны проведут пилотную апробацию технологий Больших данных для оценки спроса на планируемые инфраструктурные объекты, что позволит Национальному Центру ГЧП более качественно структурировать проекты в регионах. У подписчиков платформы «РОСИНФРА» сформируется пул инфраструктурных объектов, созданных с использованием механизмов ГЧП. Затем с использованием технологических решений ПАО «ВымпелКом» будет проведена укрупненная оценка потенциального потребительского спроса на данные объекты. По итогам пилота Национальный Центр ГЧП и ПАО «ВымпелКом» планируют сформировать и предложить инфраструктурному рынку продуктовое решение для маркетингового анализа потенциальной загрузки объектов инфраструктуры, базирующееся на технологиях Больших данных.

Сегодня Билайн Бизнес активно участвует в развитии инфраструктуры телекоммуникаций, а также безопасной и комфортной городской среды за счет успешного применения технологий искусственного интеллекта. Эта деятельность охватывает заметную часть российских городов: так, в прошлом году представители компании заключили ряд соглашений о развитии инфраструктуры с 13 субъектами РФ. Билайн также стал первым оператором, предоставившим широкополосный канал передачи данных на Ямальском полуострове, а затем и на Гыданском полуострове в ЯНАО, став пионером по развитию сети связи в Заполярье. Теперь, в качестве партнера Национального Центра ГЧП, компания сможет масштабировать собственные наработки и опыт по всей стране.