В Казани 10 августа откроют новый похоронный комплекс под названием "Курган". Об этом сегодня в ходе "делового понедельника" в мэрии города рассказал Марат Ишкин, начальник Управления по организации ритуальных услуг города.

По его словам, комплекс расположен на трассе М-7, для завершения его строительства в 2019 году дополнительно было выделено 98,3 миллиона рублей.

"На сегодняшний день основной объем работ выполнен, 26 июня получено разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса. Решается вопрос подключения зданий к сети газораспределения. Завершение работ по устройству внутренних проездов предусмотрено на 2020-2021 годы с учетом поэтапного финансирования", - пояснил Ишкин.

В состав "Кургана" войдут два общественных кладбища - христианское и мусульманское - на 147,5 тысяч захоронений, на которых предусмотрены участки для ветеранов боевых действий, участников ВОВ и граждан, внесших значительный вклад в развитие Казани и Татарстана. Также на территории будут находиться административные здания, ротонда, два помещения для прощания с умершими, парковка на 500 машин, предусмотрены участки для строительства мечети и часовни.

По мнению городских властей, кладбища должно хватить минимум на 30 лет. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о строительстве на территории некрополя крематория с одной печью. Глава Минстроя РТ утвердил техзадание на разработку проекта, ведется поиск источников финансирования, отметил Ишкин.