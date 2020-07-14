В Татарстане продлили самоизоляцию для пенсионеров

Жители республики в возрасте от 65 лет должны, согласно рекомендации, сидеть дома до 26 июля, ранее срок обозначили до 12 июля. Таким образом, постановление Кабмина РТ прибавило им еще две недели.

В Казани начали открывать торговые центры

Возможно, вам покажется, что эта новость противоречит предыдущей, но вот так. Сегодня уже работают ряд магазинов в двух ТЦ города. Наш корреспондент побывал на месте и посмотрел, что там происходит. А еще в Роспотребнадзоре сегодня заявили, что готовят предложения в Кабмин по поводу очередного снятия ограничений. Там есть и торговые центры.

На пост президента Татарстана претендуют пять человек

Своих кандидатов выставили "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Партия Роста", "Коммунисты России" и ЛДПР. Разумеется, в списке есть Рустам Минниханов, а от какой партии - итак понятно. Кстати, самовыдвиженцев нет - нельзя.

Женщина-водитель пошла на обгон и убила 20-летнего парня

В Татарстане на днях произошла серьезная авария. Жительница Кировской области при обгоне зацепила попутный автомобиль. Как итог - один погибший, двое в больнице

В Татарстане нет запрета на пляжи, а в водоемах купаться нельзя не из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре сегодня объяснили ситуацию с пляжами республики. Оказывается, не коронавирус виноват, что нам нельзя купаться.

Житель Челнов пять дней носил передачки мертвой бабушке

Сюрреалистично? Нет. Челнинцу и его родителям не сообщили, что из пожилая родственница умерла, а они все это время пытались получить о ней информацию и носили передачки в больницу.