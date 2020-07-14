Билайн представляет обновленный сервис Beeline Gaming на базе технологии GeForce NOW от NVIDIA

Билайн представляет обновленный сервис облачного гейминга Beeline Gaming (18+)*. Использование технологий одного из мировых лидеров в области визуальных вычислений NVIDIA – GeForce NOW – позволяет играть в современные игры с ультранастройками** на любом компьютере (как с операционной системой Windows, так и на базе macOS).

Сервис Beeline Gaming позволяет сделать игровыми даже те компьютеры, которые не отвечают системным требованиям современных игр. Пользователи сервиса могут запускать любимые игры на мощных серверах в «облаке». Для этого нужно зарегистрироваться в Beeline Gaming на сайте https://gaming.beeline.ru/, установить приложение и авторизоваться. Чтобы играть в игры без ограничений и очередей на ультранастройках необходимо оплатить премиум-подписку (999 рублей в месяц, игры приобретаются отдельно).

Сегодня Beeline Gaming обладает целым рядом преимуществ:

• мощные серверы, применяющие новейшие технологии GeForce NOW для поддержки ультранастроек в современных играх;

• мультиплатформенность – сервис доступен на Windows, а также Mac и Android;

• подборка бесплатных игр и продолжительный пробный доступ (с ограничениями) – для знакомства с сервисом до оплаты подписки;

• выбор оптимального режима трансляции – возможности сервиса подстраиваются под параметры интернет-соединения (для качественной работы сервиса нужна скорость не менее 25 Мбит/с).

Beeline Gaming также позволяет оставить больше свободного места на компьютере: устанавливать игры на свое устройство не нужно, сохранить прогресс также можно в «облаке». Пользователям сервиса не придется следить за обновлениями драйверов и игр – все обновляется в «облаке» автоматически.

Сейчас в библиотеке сервиса доступны свыше 500 игр, включая бесплатные, и она регулярно расширяется. Стать пользователем Beeline Gaming может абонент любого оператора. Для комфортного игрового опыта нужен компьютер с операционной системой Windows 7 64-bit или выше, macOS версии 10.10 или выше, Android 5.0 или новее и минимум 2 Гб памяти RAM.

Билайн объявил о выходе на рынок облачного гейминга осенью 2019 года. Команда Beeline Gaming продолжает работать над тем, чтобы сделать сервис лучше на основании полученного опыта и отзывов пользователей.

* Beeline Gaming – сервис облачного гейминга от Билайн.

** На основании требований игр, вышедших в 2020 году и ранее. Оценить качество современной игровой графики и высокую реалистичность картинки позволяет использование технологии RTX: трассировка лучей в режиме реального времени моделирует натуральное физическое поведение света.