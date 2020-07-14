Фельдшер из Казани Алсу Абдрахманова выиграла в лотерею трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Она стала рекордсменом по сумме выигрыша в государственную лотерею "Столото" за последние полгода.

Как сообщили в пресс-службе организации, женщина забрала приз деньгами - стоимость квартиры составила 10 миллионов рублей. Она уже придумала, куда потратить внезапное богатство: на жилье для пожилых родителей.

Меня очень волновало, что родители не рядом. И у нас была цель – жить ближе. После новости о победе я вздохнула с облегчением. Теперь думаем, что покупать: квартиру или домик, — рассказывает участница.

Добавим, что Алсу работает фельдшером-лаборантом в поликлинике.

Еще один крупный выигрыш за последние полгода - второй по величине - также достался жителю Татарстана. Он "разбогател" на пять миллионов.