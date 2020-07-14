В Казани газовики, приехавшие на вызов, нашли в квартире труп

В Казани сотрудники газовой службы, прибывшие на вызов по поводу запаха газа из квартиры, нашли труп мужчины.

Инцидент произошел в доме №91 по улице Восстания. От одной из квартир исходил сильный запах газа, участковый вызвал на место сотрудников аварийной газовой службы. После вскрытия входной двери полицейские обнаружили труп мужчины, который жил в данной квартире.

Уточняется, что на плите кипятился чайник, вероятно, из-за выкипевшей воды огонь погас и газ начал выходить в помещение. Аварийная служба отключила газовые приборы в жилище, причины происшествия будет выяснять полиция.