Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Сегодня на онлайн-заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин заявил об исторической возможности решить жилищный вопрос в России. Об этом глава государства сказал после доклада вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Вы понимаете, что я хочу сказать, у нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России, кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи", - заявил Путин.

Хуснуллин озвучил цель - обеспечить к 2026 году жильем пять миллионов российских семей. На это Путин прокомментировал: цель реалистичная, но можно добиться и большего.

"Надо только ставить перед собой амбициозные цели", - резюмировал президент.