В Татарстане будут судить двух 16-летних парней, который едва не убили мужчину. Они нанесли ему 29 ударов по различным частям тела. Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" с учетом того, что мужчина выполнял общественный долг, покушение было совершено группой лиц, по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и с особой жестокостью. Также в дело вошли статьи "Хулиганство" и "Угроза убийством".

По версии следствия, вечером 23 января в Зеленодольске двое подростков громко включили музыку в квартире, а затем вышли на площадку, открыли дверь и начали общаться. Сосед, проживавший несколькими этажами выше, спустился и попросил парней убавить звук. В ответ на это обвиняемые взяли палку и газовый ключ, набросились на мужчину и начали его избивать. Они нанесли пострадавшему не менее 29 ударов по различным частям тела, в том числе и по голове.

"Благодаря оказанному потерпевшим сопротивлению, а также своевременно прибывшим на место сотрудникам полиции, противоправные действия подростков были пресечены. Причастность к совершению преступления обвиняемые не признали. Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - прокомментировали в Следкоме РТ.