В Казани горит нефтебаза на площади 1200 «квадратов»

В Казани вечером 8 июля произошел крупный пожар на нефтебазе. По данным МЧС РТ, загорелся склад по адресу Южно-Промышленная, 3, принадлежащий филиалу ХК "Татнефтепродукт".

Сигнал поступил в 22:10, силы и средства МЧС были направлены по рангу пожара № 2. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в 22.18 объявлен ранг пожара № 3.

Горел склда и пустой амбар

Установлено, что на момент прибытия пожарных горела кровля одноэтажного административного здания размером 15х30 метра и пустого ангара размером 10х30 метра. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1200 квадратных метров.

Поданы 4 ствола РСК-50, проложена 1 магистральная линия. На место пожара убыли оперативные группы МЧС РТ и Казанского пожарно-спасательного гарнизона. На ликвидацию пожара привлекаются всего 96 человек, 31 ед. техники, в том числе от МЧС 72 человека, 22 ед. техники.