В Татарстане на 6 июля подтверждено 38 новых случаев COVID-19, все они контактные. По данным оперштаба, 15 человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 7

От 30 до 50 – 15

От 50 до 60 – 4

От 60 до 70 – 7

От 70 до 80 – 4

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

География новых случаев:

Казань – 22

Набережные Челны – 3

Буинский – 2

Высокогорский – 2

Заинский – 1

Зеленодольский – 5

Кайбицкий – 1

Новошешминский – 1

Пестречинский – 1

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 4787 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 3601 человек, в том числе 12 за минувшие сутки. На лечении остаются 1168 человек.

Напомним, ранее медики рассказывали о том, когда наступит вторая волна коронавируса и стоит ли закрывать на карантин всю страну.