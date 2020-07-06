В Татарстане на 6 июля подтверждено 38 новых случаев COVID-19, все они контактные. По данным оперштаба, 15 человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 7
- От 30 до 50 – 15
- От 50 до 60 – 4
- От 60 до 70 – 7
- От 70 до 80 – 4
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
География новых случаев:
- Казань – 22
- Набережные Челны – 3
- Буинский – 2
- Высокогорский – 2
- Заинский – 1
- Зеленодольский – 5
- Кайбицкий – 1
- Новошешминский – 1
- Пестречинский – 1
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 4787 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 3601 человек, в том числе 12 за минувшие сутки. На лечении остаются 1168 человек.
Напомним, ранее медики рассказывали о том, когда наступит вторая волна коронавируса и стоит ли закрывать на карантин всю страну.
комментарии