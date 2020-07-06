Ко второй волн коронавируса нужно серьезно готовиться, заявил экс-глава Всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман. Он пояснил, что она может совпасть с сезонной вспышкой ОРВИ, симптомы которой похожи на COVID-19.

"Мы ожидаем большую волну в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема", - приводят слова медика РИА Новости.

Эйдельман также уверен, что вторая волна будет значительнее, чем первая, и считает, что к ноябрю медицина должна быть полностью мобилизована. Кроме того, медик на примере других стран отметил распространение по миру второй волны COVID-19 и высказал мнение о наиболее правильной тактике в этот период. Он считает, что нет смысла закрывать на карантин страну целиком

"На мой взгляд, неправильно сейчас вводить ограничения по всей стране, потому что это может привести к усугублению экономического кризиса. На самом деле правильная тактика — это региональные карантины в тех местах, где появляется много случаев, <...> — несколько сот мест, где находятся другие очаги заражения. Нужно вводить карантины в этих местах, а не по всей стране", - считает Эйдельман.

Напомним, ранее Геннадий Онищенко заявлял, что второй волны коронавируса не будет.