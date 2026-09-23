Билайн подключил к скоростному 4G-интернету еще 92 села и деревни Татарстана

Сеть 4G запущена на отечественном оборудовании

Билайн завершил еще один этап подключения сельских территорий республики к высокоскоростному мобильному интернету. 4G*-интернет появился в 92 селах, деревнях и поселках с населением до 500 человек, расположенных в 33 муниципальных районах Татарстана. Работы проведены в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России.

Теперь связью 4G от Билайна охвачено еще больше малых населенных пунктов. В список вошли:

Аксубаевский район: поселок Пионер, село Чувашское Енорускино, деревни Новое Мокшино и Тарханка;

Апастовский район: села Альмендерово, Тявгельдино, Большие Болгояры, Малые Болгояры, Деушево и Шамбулыхчи;

Балтасинский район: деревни Починок Сосна, Нормабаш, Сизнер и Старая Ципья, село Средний Кушкет;

Высокогорский район: деревни Олуяз, Бикнарат, Ювас и Уньба, село Алатский спиртзавод;

Кукморский район: села Ташлы-Елга и Нижний Искубаш, деревни Верхний Шемордан и Тарлау;

Мамадышский район: села Албай, Отарка и Урманчеево, поселок фермы №2 совхоза "Мамадышский", деревня Юкачи;

Муслюмовский район: село Исансупово, деревни Шуганка, Нарат-Асты и Новые Карамалы;

Рыбно-Слободский район: села Малый Ошняк, Кукеево, Шумбут и Юлсубино, деревня Новая Ырга;

Тетюшский район: села Татарская Беденьга, Бессоново, Большие Атряси, Малое Шемякино и Монастырское, деревня Кушкуй;

Тюлячинский район: поселок Лесной, села Субаш, Старые Зюри и Сауш, деревня Большие Тюлязи;

Чистопольский район: села Изгары и Белая Гора, деревня Байтеряково.

Полный список опубликован на beelinenow.ru.

Примечательно, что мобильная сеть в этих населенных пунктах развернута на отечественном телекоммуникационном оборудовании с применением передовых технологических решений. Например, клиенты Билайна в этих селах могут общаться во время голосовых звонков с кристально чистым звуком. Эта возможность реализована за счет технологии VoLTE (Voice over LTE**), которая позволяет передавать голос по сетям 4G.

С появлением 4G-интернета у сельчан открываются возможности цифрового мира. Теперь для них на базе интернета оператора стали доступны видеозвонки с близкими, просмотр фильмов в высоком разрешении, образовательные онлайн-платформы, поиск информации со смартфона и покупки на маркетплейсах. Качественная связь стирает границы между городом и деревней, позволяя жителям малых населенных пунктов пользоваться всеми преимуществами современного сервиса наравне с жителями городов.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайна:

«Главный результат этого этапа — не количество сёл, а изменение качества жизни. Для жителей малых населённых пунктов 4G открывает доступ к образованию, телемедицине и дистанционной занятости. И особенно важно, что этот этап реализован на российском оборудовании. Среди сельских жителей по-прежнему высок спрос на голосовое общение, и подключение к сети LTE позволяет обеспечить современный стандарт голосовой связи, который делает разговоры еще более комфортными».

* 4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи;

** VoLTE – Voice over LTE – голос через LTE (англ.). LTE – Long-Term Evolution – долговременное развитие (англ.)