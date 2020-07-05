Пожар в ванной: 82-летнюю жительницу Казани спасли, проникнув через окно

Сообщение о пожаре поступило в МЧС вчера поздней ночью. Как сообщалось, пожар произошел в Кировском районе в одной из квартир трехэтажного жилого дома. Прибывшие пожарные проникли к месту возгорания на второй этаж, поднявшись с помощью тёхколенной лестницы через окно. В задымленном помещении они обнаружили хозяйку квартиры.

С помощью маски спасатели вывели женщину на свежий воздух и передали скорой помощи.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил использования электрооборудования в ванной комнате. Сама хозяйка квартиры доставлена в городскую больницу с признаками отравления продуктами горения.