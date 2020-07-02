Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Татарстане контролируемая, но не позволяющая пока отказаться абсолютно от всех ограничений. Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова. Также она добавила, у властей Татарстана нет конкретного плана по датам, который бы регламентировал снятие ограничений.

"Рустам Нургалиевич каждое утро получает информацию о ситуации в республике, на утренней планерке ему ее предоставляют руководитель штаба Лейла Фазлеева, глава Роспотребнадзора Марина Патяшина и министр здравоохранения республики Марат Садыков. Каждое утро на основе этих данных либо принимаются какие-то решения, либо принимается решение о том, что требуется дополнительное время для того, чтобы вводить меры послабления", - отметила она.

Галимова также добавила, что решения о послаблениях не принимаются на опережение, а только ситуативно. В этой связи она прокомментировала и возможность открытия кинотеатров в республике. Галимова сообщила, что нужно дождаться 15 июля и оценить ситуацию, которая на тот момент сложится в республике.