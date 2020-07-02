Названы сферы, в которых казанцы зарабатывали больше всего во II квартале 2020 года. Исследование провели аналитики "Авито".

По данным сервиса, в топ самых высокооплачиваемых групп профессий Казани вошли "Строительство" со средней зарплатой в 53 тысячи, "Автомобильный бизнес" и "Транспорт, логистика"- почти 49 тысяч, "Управление персоналом" - 42 тысячи и "Страхование" - практически 39,5 тысяч рублей.

Из 24 групп профессий средние зарплаты увеличились в 15 сферах, наибольшая динамика - в группе профессий "Страхование"(+20,8%). Наиболее драматичное изменение средней зарплаты - "Банки, инвестиции" (-52%), "Медицина, фармацевтика" (-16,1%) и "Фитнес, салоны красоты" (-12,4%). В остальных сферах предлагаемые работодателями зарплаты снизились на 1-4%.