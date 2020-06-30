Онищенко заявил, что в России не будет второй волны коронавируса

Геннадий Онищенко объяснил, почему в России и мире не стоит ждать второй волны коронавируса.

"Говорить о следующей пандемии коронавируса этого типа не приходится, потому что за 7 месяцев, которые прошли от первых случаев заболеваемости, зафиксированных в Китае в декабре прошлого года, резкого изменения гена (вируса - ИФ) не происходит и уже не произойдет. Это является особенностью данного вируса", - приводит "Интерфакс" слова депутата Госдумы, академика РАН и экс-главы Роспотребнадзора Онищенко.

По его словам, зафиксированные ранее тяжелый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный синдром "тоже не мутировали, как мутирует грипп". Поэтому Онищенко считает, что осенью будет регистрироваться заболеваемость, но пандемии не произойдет.

Онищенко также призвал официальные органы "говорить людям научно обоснованную объективную информацию, и, даже если есть какие-то причины, то не пугать людей".