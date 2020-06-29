Столица Татарстана опередила столицу Приволжского федерального округа по численности населения. Об этом свидетельствуют данные Росстатата.

Установлено, что на 1 января 2020 года в Казани проживают 1,257 миллиона человек, что на 5 тысяч превышает цифру Нижнего Новгорода, там на начало года проживало 1,252 миллиона. Ранее лидирующую позицию в ПФО по численности населения занимал именно этот город.

Добавим, что третью строчку по количеству жителей в ПФО заняла Самара, четвертую - Уфа, на пятом месте - Пермь.