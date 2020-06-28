В результате пожара в частном доме Татарстана погиб мужчина

28 июня 2020 в 5 часов 57 минут на пункт связи пожарной службы поступило сообщение о пожаре. Как оказалось, произошло возгорание частного дома в селе Коноухово. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
В 6 часов 00 минут к месту вызова прибыли силы и средства пожарной части. К тому моменту жилой дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение круши. Огонь начал распространяться на соседний дом.
Жители деревни сказали, что внутри, вероятнее всего, находится хозяин 1961 года рождения. В 7 часов 40 минут в ходе разборки и проливки строительных конструкций внутри дома было обнаружено тело человека.
По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
комментарии
Его пример--другим наука, топите печь посредством дров.