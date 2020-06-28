В результате пожара в частном доме Татарстана погиб мужчина

28 июня 2020 в 5 часов 57 минут на пункт связи пожарной службы поступило сообщение о пожаре. Как оказалось, произошло возгорание частного дома в селе Коноухово. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

В 6 часов 00 минут к месту вызова прибыли силы и средства пожарной части. К тому моменту жилой дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение круши. Огонь начал распространяться на соседний дом.

На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем

Жители деревни сказали, что внутри, вероятнее всего, находится хозяин 1961 года рождения. В 7 часов 40 минут в ходе разборки и проливки строительных конструкций внутри дома было обнаружено тело человека.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.