О сроках выхода Татарстана на третий этап снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии станет известно не раньше 10 июля. Об этом на брифинге рассказала замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

"На первый этап мы перешли с 1 июня, то есть до второго этапа мы мониторировали ситуацию и прошло, наверное, где-то две недели. В общем, 19 июня мы получили согласование Роспотребнадзора и перешли на второй этап. Поэтому сейчас мы также смотрим ситуацию. Пока у нас еще показатели не позволяют достичь третьего этапа, и, принимая во внимание, что как минимум две недели нам нужно все-таки смотреть, это будет, наверное, не раньше 10 июля, к тому времени уже примерно начнем понимать, на какие показатели выходим и куда дальше двигаемся. Я думаю, что мы все-таки станем приближаться к третьему этапу", - сообщила Авдонина.

Напомним, что после подтверждения выхода республики на второй этап стало известно о постановлении, которое должно обозначить новые послабления, однако документ на сайте Кабмина не появился. Власти республики и Роспотребнадзор объяснили, почему постановления нет и когда оно появится.

