В Вахитовском районе Казани около 18 часов вечера сотрудники городского УВО Росгвардии задержали по горячим следам неоднократно судимого мужчину по подозрению в краже сумки из ячейки в магазине.

По данным ведомства, информация о краже в полицию поступила от 24-летней потерпевшей. Девушка рассказала, что в магазине по улице Вишневского оставила дамскую сумочку с документами и банковскими картами в закрытой ячейке для хранения вещей, установленной в холле торгового заведения, а когда вернулась за ней, сумки на месте не оказалось. Она также описала возможного подозреваемого в преступлении, приметы которого ей сообщил персонал торгового зала. Кроме того, указала местонахождение предполагаемого злоумышленника: похожего по описанию гражданина потерпевшая заметила на территории стройки, расположенной неподалёку.

Росгвардейцы опросили сторожа строящегося объекта и выяснили, что похожий по описанию мужчина трудится у них разнорабочим. Патрульные осмотрели территорию и через некоторое время задержали подозреваемого. Похищенная дамская сумочка была обнаружена в строительной бытовке.

Задержанным оказался ранее судимый за грабёж и неправомерное завладение транспортом житель Казани 1989 года рождения. В содеянном он признался и был передан полицейским для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража".