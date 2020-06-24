«Олды - это типа про нас»: в Татарстане ко Дню молодежи запустили инстамаску-переводчик сленга

"Молодежь Татарстана" в преддверии праздника запустила маску в "Инстаграме". Это переводчик молодежного сленга на понятный всем язык. Маску уже опробовал Министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов, ему выпало слово "олды", которое маска перевела как "старики".

"Олды...это старики...типа, про нас", - прокомментировал Фаттахов. "Всем рекомендую попробовать, чтоб говорить с молодежью на одном языке", - добавил он.

Маску можно найти в аккаунте "молодежь Татарстана" в Инстаграм. Минмолодежи сообщает, что маской воспользовались уже более 394 тысяч раз.