Муниципальные парковки сегодня работают в Казани бесплатно

24 июня муниципальные парковки Казани будут работать без взимания платы. Этот день по указу Президента РФ объявлен нерабочим, сегодня в России, в столице Татарстана в том числе, проходит Парад Победы.

Напомним, что плата за парковку взимается в рабочие дни с 7.00 до 18.00, первые 15 минут для водителя бесплатны. По выходным и праздничным дням парковки в Казани работают бесплатно.

Отмена платы за муниципальные парковки по субботам и в будни после 18.00 – временная мера, которая принята городскими властями по просьбе бизнеса на полгода. Согласно постановлению Исполкома, режим работы парковок меняется на период до 18 октября этого года.