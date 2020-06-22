В Казани ООО "Лариса-Сити Сэйлс" оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации рекламного щита.

Как сообщают в Роспотребнадзоре, в метре от окна одной из квартир дома №57 по улице Вишневского была выявлена прямая видимость видеорекламы, которую транслировали на щите компании. Щит расположен напротив многоэтажного дома.

Указанные факты стали поводом к составлению протокола об административном правонарушении и вынесению Советским районным судом Казани постановления по делу об административном правонарушении. Компания привлечена к административной ответственности и должна будет заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.