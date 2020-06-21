В РТ у насмерть сбитой сыном экс-полицейского девушки нашли в крови запредельную дозу алкоголя

В Татарстане в ходе расследования смертельного ДТП в крови у насмерть сбитой 28-летней Инзили Вахабовой нашли огромную дозу алкоголя. Об этом рассказала мать погибшей девушки 56-летняя Альфия Заляева, передает « Вечерняя Казань ».

ДТП случилось на трассе М7 возле села Поспелово Елабужского района 22 июня прошлого года. Девушка примерно в 22 часа возвращалась домой с работы на автобусе. Она вышла на остановке и пошла по обочине в сторону села, в этот момент ее сбил 21-летний водитель Skoda Rapid. Пострадавшая скончалась на месте, сиротами остались двое ее сыновей 8 и 10 лет.

В ходе расследования сотрудники МВД пришли к выводу, что водитель не находился в состоянии опьянения. Однако сама Альфия Заляева заявила, что у предполагаемого виновника на анализ не взяли пробы ни крови, ни мочи.

«Он только дунул на месте в алкотестер — и все на этом, материалы дела это подтверждают. Зато следователь посчитала нужным исследовать на состояние опьянения мою погибшую дочь, и якобы в ее моче обнаружилось 4,4 промилле алкоголя, а в крови — 3,5 промилле», — рассказала женщина.

Она оказалась возмущена и тем, как проходило само расследование ДТП. Следы крови и осколки от деталей машины были на обочине, а в материалах дела все оказалось на проезжей части. Сама схема ДТП больше похожа на черновик, там множество исправлений и добавлений, перерисовок.

«У нас только одно объяснение происходящему: отец этого водителя, полицейский в отставке, подключил свои связи и парня просто отмазывают как только можно», — заметила женщина.

По словам руководителя наркологической клиники Рустэма Валиуллина, цифры о дозе алкоголя запредельны.

«Знаете, я вот уже 40 лет практикую и 20 лет занимаюсь именно экспертной деятельностью, но такое вижу впервые! Самые пьяные люди «выдают» результаты по 1,8 — 2 промилле. А 3,5 в крови и 4,4 в моче — это уже смертельная доза буквально. Это невероятные цифры», — сказал он.

В МВД по РТ, комментируя ДТП, заявили, что водитель не имел возможности избежать наезда, а девушка вышла на проезжую часть нетрезвой в неположенном месте. Что касается опьянения, то в МВД сообщили, что у погибшей обнаружили 3,5 промилле алкоголя в крови и 4,4 промилле — в моче, объясняя, что такая концентрация «соответствует тяжелому отравлению алкоголем, при котором возможно наступление смерти».

Уголовное дело по этим причинам решили не возбуждать. Впрочем, родственники погибшей намерены обратиться в прокуратуру.