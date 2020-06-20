В Татарстане у 80 медработников выявлен COVID-19. Об этом накануне на пресс-конференции рассказал заместитель главы Минздрава РТ - начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков.

"Заразившийся медицинский работник - это такой же член социума, который мог заразиться в любом месте: в общественном транспорте, в местах массового скопления людей и так далее. На данный момент у нас 80 подтвержденных случаев заражения медицинских работников, связанных с их профессиональной деятельность", - сообщил Жаворонков.

Добавим, что ранее издание "Медиазона" посчитало, сколько медиков в России умерло от коронавируса. По данным на середину мая с учетом "Списка памяти" врачей, погибших во время пандемии, получалось, что каждый 15-й умирающий от коронавируса в России - медработник. На сегодняшний день список содержит данные 459 человек.