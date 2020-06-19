Житель Татарстана пойдет под суд за избиение пасынка.

По данным Следкома РТ, 34-летний мужчина в 2019 году систематически бил шестилетнего ребенка, причем не только руками и ногами, но и коляской. В результате 2 декабря потерпевший был доставлен в больницу с различными ушибами и переломами. Установлено, что мальчик проживал в многодетной семье с мамой, отчимом, двумя братьями и сестрой в съемной квартире в одном из домов в селе Осиново Зеленодольского района. Все дети малолетние в возрасте от года до 8 лет.

Мужчину, ранее уже неоднократно судимого, обвиняют по статьям "Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном материальной и иной зависимости от виновного" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". Свою вину он не признает, следствием собрана достаточная доказательная база, дело по существу рассмотрит суд.



