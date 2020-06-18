Роскомнадзор снимает блокировку Telegram

Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, что ранее блокировку мессенджера предложили отменить депутаты Госдумы от "Справедливой России". Заблокирован Telegram был 16 апреля 2018 года.