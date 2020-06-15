Из Казани в Геленджик с 4 июля начнутся регулярные авиарейсы. Об этом сообщает пресс-служба компании "ЮВТ Аэро", именно она будет перевозить татарстанцев на юг.

Самолет будет летать из столицы Татарстана дважды в неделю – по вторникам и субботам. Вылет из Казани в 6.25, прибытие в аэропорт Геленджика в 9.00. Обратный рейс из Геленджика – в 17.00, прибытие в аэропорт Казани - в 19.25 по местному времени для каждого города. Время в пути составит более двух часов.

Рейсы будут выполняться на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200. часов. Минимальная стоимость перелета в одну сторону составит от 5 тысяч 90 рублей при условии приобретения авиабилетов на сайте авиакомпании.