В Казани водитель легковушки наехал на ребенка и скрылся с места происшествия

В Казани водитель легковушки совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП. Видеоролик с места происшествия попал в социальные сети.

Инцидент произошел на пешеходном переходе по улице Восстания. На кадрах ролика видно, как к ребенку, переходившему переход с велосипедом, подходит водитель иномарки. Некоторое время он разговаривает с девочкой, а затем они отходят с проезжей части.

По словам очевидцев, пожилой мужчина, оказавшийся рядом в момент аварии, просил водителя отвезти ребенка в больницу. Однако мужчина спустя некоторое время просто садится в машину и уезжает:

"Вокруг столько людей было и всем всё равно, один дед только кричать начал. Девочка ушла в сторону парка Урицкого", - сообщил автор ролика.