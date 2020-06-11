По данным на 11 июня в Татарстане подтверждено 54 новых случая COVID-19, все они контактные. 16 человек госпитализировано, 38 получают лечение на дому, сообщает оперштаб РТ.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 7
- От 30 до 50 – 18
- От 50 до 60 – 14
- От 60 до 70 – 11
- От 70 до 80 – 4
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
География заболевших:
- Казань – 19
- Набережные Челны – 10
- Актанышский – 1
- Алькеевский – 1
- Альметьевский – 2
- Атнинский – 2
- Буинский – 1
- Верхнеуслонский – 1
- Дрожжановский – 1
- Зеленодольский – 4
- Лаишевский – 1
- Лениногорский – 1
- Мамадышский – 1
- Менделеевский – 1
- Нижнекамский – 3
- Новошешминский – 1
- Сабинский – 1
- Тукаевский – 1
- Черемшанский – 1
- Ютазинский – 1
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 3774 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 2785 человек, в том числе 18 за минувшие сутки. Напомним, что теперь республиканский оперштаб публикует статистику по случаям выздоровления в новом формате - учитываются только те пациенты, у которых коронавирус был подтвержден лабораторно. На лечении на сегодняшний день остаются 978 человек
При этом в республике подтвержден 11-й смертельный случай от COVID-19. В Альметьевске скончался житель Татарстана 1976 года рождения. Инфекцию у него выявили уже посмертно.
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