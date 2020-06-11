По данным на 11 июня в Татарстане подтверждено 54 новых случая COVID-19, все они контактные. 16 человек госпитализировано, 38 получают лечение на дому, сообщает оперштаб РТ.



Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 7

От 30 до 50 – 18

От 50 до 60 – 14

От 60 до 70 – 11

От 70 до 80 – 4

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

География заболевших:

Казань – 19

Набережные Челны – 10

Актанышский – 1

Алькеевский – 1

Альметьевский – 2

Атнинский – 2

Буинский – 1

Верхнеуслонский – 1

Дрожжановский – 1

Зеленодольский – 4

Лаишевский – 1

Лениногорский – 1

Мамадышский – 1

Менделеевский – 1

Нижнекамский – 3

Новошешминский – 1

Сабинский – 1

Тукаевский – 1

Черемшанский – 1

Ютазинский – 1

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 3774 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 2785 человек, в том числе 18 за минувшие сутки. Напомним, что теперь республиканский оперштаб публикует статистику по случаям выздоровления в новом формате - учитываются только те пациенты, у которых коронавирус был подтвержден лабораторно. На лечении на сегодняшний день остаются 978 человек

При этом в республике подтвержден 11-й смертельный случай от COVID-19. В Альметьевске скончался житель Татарстана 1976 года рождения. Инфекцию у него выявили уже посмертно.