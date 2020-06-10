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Фото @kabanlake

В Казани на набережной озера Кабан заработал прокат лодок и катамаранов

10.06.2020, 20:02 89 1 prokazan.ru

На обновленной набережной озера Кабан в Казани вновь заработала лодочная станция. Жители города могут взять напрокат лодки и катамараны, сообщают официальном аккаунте набережной в "Инстаграм". 

Уточняется, что найти лодочную станцию можно со стороны улицы Марджани, а работать прокат будет круглосуточно. Стоимость проката начинается от 350 рублей.

Добавим также, что на нижней палубе набережной работает экспозиция «Забулачная республика» художника Нияза Хазиахметова. На 20 плакатах художник изобразил архитектурные достопримечательности Казани и жителей слободы в национальных костюмах, испытавших влияние европейской моды.

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комментарии

Латиницу давай!
0
10 июня 2020
20:48
Стоимость проката начинается от 350 рублей.

- А ШО так дорого? По болоту то?

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