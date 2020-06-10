На обновленной набережной озера Кабан в Казани вновь заработала лодочная станция. Жители города могут взять напрокат лодки и катамараны, сообщают официальном аккаунте набережной в "Инстаграм".

Уточняется, что найти лодочную станцию можно со стороны улицы Марджани, а работать прокат будет круглосуточно. Стоимость проката начинается от 350 рублей.

Добавим также, что на нижней палубе набережной работает экспозиция «Забулачная республика» художника Нияза Хазиахметова. На 20 плакатах художник изобразил архитектурные достопримечательности Казани и жителей слободы в национальных костюмах, испытавших влияние европейской моды.