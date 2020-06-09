В Татарстане мужчина на УАЗе сбил полицейского и протащил его по земле

В Высокогорском районе мужчина на автомобиле УАЗ сбил полицейского. Об этом сообщают в пресс-службе МВД РТ.

По данным ведомства, 8 июня в дежурную часть ОМВД России по Высокогорскому району поступило сообщение о краже имущества из трактора. Прибывший на место участковый обратил внимание на двух мужчин, которые в спешке сели в автомобиль УАЗ и уехали. Полицейский попытался остановить злоумышленников, но водитель сбил его, протащив сотрудника правоохранительных органов около двух метров.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД по "горячим следам" задержали правонарушителей и доставили их в отдел полиции.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье "Кража", материалы по факту наезда на сотрудника полиции переданы в Следственный комитет республики для принятия процессуального решения.

Напомним, ранее в Казани сотрудника ДПС также сбил мужчина на УАЗе, водитель был пьян, правоохранитель в тяжелом состоянии был госпитализирован.