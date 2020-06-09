Накануне поздно вечером российский актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в Москве. Информация об аварии поступила из местного МВД. Актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель отечественной машины был госпитализирован, позже он скончался в больнице.

В момент происшествия Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, было возбуджено уголовное дело по части 2 статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Актеру может грозить до семи лет лишения свободы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, дело может быть переквалифицировано, в таком случае ему может грозить до 12 лет колонии. Сейчас Ефремов отпущен под подписку о невыезде.