В социальных сетях появилась курьезная видеозапись драки в одном из дворов Казани. Как сообщает автор видео, инцидент произошел на улице Королева рядом с парком Урицкого.

"Шедевральный концерт в исполнении местных жителей", - прокомментировал автор.

На кадрах видно, что на лавочках сидит подвыпившая компания. Двое мужчин начинают драку, это не нравится женщине, она хватает лом и кидается с криками разнимать граждан. Утихомирить женщину подошел еще один молодой человек, ему дама тоже начала угрожать, в итоге, размахивая ломом, не удержалась на ногах и упала. После можно заметить, что женщина отдыхает и даже танцует с компанией.

"Полицию вызвали и все ,махом разгоняют ,у нас так"

"Ей надо дать пульт от ядерного чемоданчика"

"Вызывайте патруль, этим тоже можно ноги прострелить, что бы не шлялись по дворам и не пугали местных жителей!!"

"Нормально все-консерватории и малые залы закрыты,где еще остается данному контингенту "культурно" отдыхать.", - комментируют горожане.