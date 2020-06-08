Прокуратура Татарстана организовала проверку по сообщению в соцсетях о нарушении порядка выгула собак.

В ведомстве сообщают: в отдел полиции обратилась жительница Казани, сообщив, что вечером 11 мая её несовершеннолетний ребенок гулял с их собакой - лабрадором возле дома № 1 на улице Сабантуй. Ему навстречу шел местный житель с двумя собаками породы алабай, причем животные были без намордников. Хозяин алабаев не смог удержать их на поводке и те покусали лабрадора, причинив травмы.

По результатам проверки отдел полиции направил материалы проверки в отношении мужчины направлены в Администрацию Вахитовского и Приволжского районов Казани для решения вопроса о возбуждении в отношении мужчины дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 3.7 КоАП РТ (нарушение порядка выгула собак). Процессуальное решение пока не принято.