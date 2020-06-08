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Прокуратура требует наказать владельца алабаев, которые в Казани напали на лабрадора

08.06.2020, 15:55 220 3 prokazan.ru

Прокуратура Татарстана организовала проверку по сообщению в соцсетях  о нарушении порядка выгула собак.

В ведомстве сообщают: в отдел полиции обратилась жительница Казани, сообщив, что вечером 11 мая её несовершеннолетний ребенок гулял с их собакой - лабрадором возле дома № 1 на улице Сабантуй. Ему навстречу шел местный житель с двумя собаками породы алабай, причем животные были без намордников.  Хозяин алабаев не смог удержать их на поводке и те покусали лабрадора, причинив травмы.

По результатам проверки отдел полиции направил материалы проверки в отношении мужчины направлены в Администрацию Вахитовского и Приволжского районов Казани для решения вопроса о возбуждении в отношении мужчины дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 3.7 КоАП РТ (нарушение порядка выгула собак). Процессуальное решение пока не принято.

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комментарии

Ф1
0
08 июня 2020
16:32
Что тут думать, штраф 100 тысяч впаять, только там законы мягкие. Охренели многие собачники сейчас, гуляют с бойцовскими собаками без намордника, а эти собачки еще и гадят везде. Где эти полицаи, совсем работать не хотят. Опять пока не случится что то страшное и по 1 каналу не раструбят на всю страну, наши депутаты ничего делать не будут, в плане ужесточения наказания.
Горожанин
0
08 июня 2020
16:46
Да не будет ни чего принято . Нашему правительству очень хорошо и приятно , когда отморозки с монстрами калечат жизни и судьбы населения .
Горожанин
0
08 июня 2020
17:19
Вот раньше были собаководы любители . Собаки натренированные , в намордниках , собирались на тренировочных площадках , общались , кто как готовит еду для собачек, дрессировали своих питомцев азам . А сейчас что ? Как собаку содержать то не знают толком , правил не знают , корм готовый продается, гуляют там где дети играют , либо вокруг дома ,обси..ая всё вокруг . Тьфу ...

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