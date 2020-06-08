Вечером 7 июня в соцсетях появилась информация о том, что на улице мужчина сломал нос полицейскому, а тот дважды выстрелил ему по ногам. В УМВД Казани прокомментировали данный инцидент.

По данным ведомства, около 22.00 в полицию поступило сообщение о распитии спиртных напитков во дворе одного из домов Казани. Прибывшие на место полицейские обратили внимание на четверых пьяных мужчин. Правоохранители неоднократно потребовали компанию предъявить документы, однако граждане категорически отказались.

"Один из них начал вести себя агрессивно, ударил полицейского и, повалив его на землю, стал наносить ему удары по голове. Сотрудник ППС попытался помочь своему напарнику, но на него накинулся другой правонарушитель. В соответствии с Федеральным законом "О полиции" полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, на что граждане никак не отреагировали, тогда полицейский произвел несколько выстрелов по ногам одного из нападавших. Сотрудники полиции оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи", - пояснили в пресс-службе МВД.

В результате происшествия трое мужчин были задержаны и доставлены в отдел полиции. Зачинщик драки госпитализирован с огнестрельным ранением, а один из полицейских - с переломом носа. В настоящее время все материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.