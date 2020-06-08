В Казани мужчина сломал полицейскому нос, за что получил два выстрела в ногу.

Инцидент произошел на улице Батыршина, компания нетрезвых молодых людей привлекла внимание полицейских. Между гражданами и правоохранителями завязалась словесная перепалка, затем в ход пошли кулаки. Одному из полицейских сломали нос, в ответ нападавший получил два огнестрельных ранения в ногу, сообщает @vyzov112_tnv. Официальной информации от МВД по поводу произошедшего не поступало.

Напомним, ранее в соцсетях появилась видеозапись, которая рассказывала о якобы избиением казанца полицейскими. В МВД прокомментировали ситуацию.