В Казани мужчина сломал полицейскому нос, за что получил два выстрела в ногу.
Инцидент произошел на улице Батыршина, компания нетрезвых молодых людей привлекла внимание полицейских. Между гражданами и правоохранителями завязалась словесная перепалка, затем в ход пошли кулаки. Одному из полицейских сломали нос, в ответ нападавший получил два огнестрельных ранения в ногу, сообщает @vyzov112_tnv. Официальной информации от МВД по поводу произошедшего не поступало.
Сломал нос полицейскому и получил в ответ два огнестрельных ранения в ногу. Нетрезвая компания, привлекла внимаие стражей порядка в одном из дворов на улице Батыршина. Сначала между правохранителями и дебоширами завязался словестный конфлик, затем дело дошло до кулаков. Ночной переполох в нашей программе уже завтра в 20:00 и 22:00. #вызов112 #чпказань #проис
Напомним, ранее в соцсетях появилась видеозапись, которая рассказывала о якобы избиением казанца полицейскими. В МВД прокомментировали ситуацию.
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