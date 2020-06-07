Ранее мы писали о том, что в соцсетях появился ролик, на котором видно, как голый мужчина лежит на асфальте, а автор ролика не может дождаться фельдшеров и полицию. Помощь понадобилась мужчине, который, как утверждают пользователи соцсетей, был избит полицейскими до полусмерти.

УВД комментирует эту ситуацию: "В 22.40 от очевидца поступило сообщение о том что на одной из улиц в Кировском районе лежит мужчина. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Мужчину госпитализировали в медучреждение. Со слов заявителя известно, что мужчина, находясь в сильном алкогольном опьянении, вышел из подъезда и упал. В настоящее время сотрудники полиции проверяют все обстоятельства произошедшего."