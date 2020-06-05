Билайн Бизнес подвел годовой итог с момента запуска корпоративного тарифного плана «Яркий бизнес». Обновленная тарифная линейка позволила Билайн Бизнес подключить более 450 000 новых пользователей в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ). Более 35 000 новых абонентов стали использовать «Облачную АТС» Билайн.

Успех «Яркого бизнеса» связан с широкой функциональностью, вариативными пакетами и выгодным ценовым предложением для сегмента МСБ. Предприниматели могут выбрать безлимитный мобильный интернет на любом тарифе, также у них появилась возможность расходовать минуты из пакета во время поездок по популярным заграничным направлениям.

Важным преимуществом «Яркого бизнеса» стало бесплатное включение в тарифы самого популярного сервиса телефонии для малого бизнеса – «Облачная АТС». Это новый подход, который Билайн Бизнес применил одним из первых на рынке корпоративной связи в России: клиенту предоставляются не просто SIM-карты, а готовое решение. Оно позволяет малым предпринимателям всегда оставаться на связи со своими клиентами, которые могут дозвониться до них в любой момент и гарантированно не услышать «занято» благодаря многоканальному номеру.

Пользователям «Облачной АТС» Билайн на выбор предлагаются как многоканальные номера в «мобильном» формате, так и городские, за которые также не взимается отдельной абонентской платы. С помощью «Облачной АТС» можно настроить голосовое меню для информирования своих клиентов и распределять звонки по тематикам для сокращения времени дозвона. Этот функционал не требует дополнительных расходов и по умолчанию включен во все тарифные планы линейки «Яркий бизнес». В итоге компания, подключившая «Яркий бизнес», не потеряет звонки и заказы, что критически важно в период масштабирования бизнеса.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»: «Поддержка малого предпринимательства в России – это одна из наших стратегических задач. Мы понимаем, как важно дать небольшому бизнесу запуститься и встать на ноги, поэтому продолжаем предлагать удобные инструменты для его развития. В данном случае мы предоставили нашим клиентам не только комфортное наполнение пакетов мобильных услуг связи, но и один из самых полезных инструментов для МСБ – «Облачную АТС». Виртуальная АТС Билайн помогает управлять входящими и исходящими вызовами и не терять потенциальных клиентов. Результаты запуска говорят сами за себя – продукт оказался очень востребованным. Мы планируем продолжить работу по совершенствованию наших решений для МСБ, чтобы и далее способствовать развитию малого предпринимательства в РФ».