В Казани оштрафовали троих молодых людей за гонки на квадроциклах. Об этом сообщают в МВД РТ.

Видеоролик с их участием полицейские обнаружили в ходе мониторинга соцсетей, правоохранители установили дату, время и место правонарушения, а также личности гонщиков. Ими оказались местные жители в возрасте от 25 до 32 лет.

Молодые люди передвигались по улицам города, создавая угрозу другим участникам дорожного движения. По данному факту было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования за нарушение п. 2.7 ПДД РФ. Молодые люди вину признали, им грозит штраф в 1,5 тысячи рублей.