Банк «Открытие» аккредитовал два строящихся жилых комплекса в Казани

Банк «Открытие» продолжает развивать сотрудничество со строительным сектором Татарстана. Еще два объекта в Казани получили аккредитацию банка в прошедшем месяце. Теперь покупатели квартир в жилых комплексах «Междуречье» (застройщик ГК «АНГ-Холдинг») и «Царево Village» (застройщик ГК «Унистрой») смогут воспользоваться льготными и комфортными условиями по кредитованию.

Сегодня банк «Открытие» готов предоставить ипотечные кредиты на покупку строящегося жилья по программе «Ипотека с господдержкой 2020» по льготной ставке – от 6,25% годовых. Минимальный первоначальный взнос от 20% от стоимости приобретаемой квартиры, максимальная сумма кредита – до 3 млн рублей. Если планируемая сумма ипотечного кредита превышает 3 млн рублей или жилье приобретается не у застройщика, то банк предлагает воспользоваться собственными ставками от 7,9% в рамках ипотечной программы «Новостройка».

Так же банк «Открытие» ведет прием заявок по программе «Семейная ипотека», которая позволяет семьям с детьми приобрести жилье по ставке 4,7%. Разницу между ставкой 4,7% и ставкой банка субсидирует государство. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.