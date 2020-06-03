Наверх
COVID-19 в Татарстане
3351 заболевших
10 погибших
2991 выздоровевших
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

18:01, сегодня
В Татарстане раскрыто убийство, совершенное год назад. Тогда мужчина вышел из дома и не вернулся
16:27, сегодня
Глава одного из районов Удмуртии обвинил челнинский завод «ТЭМПО» в росте числа заболевших COVID-19
14:06, сегодня
Экс-глава Автозаводского района стала заведующей
13:48, сегодня
Тело пропавшего осужденного нашли в морге Челнов
12:29, сегодня
Сотрудник службы безопасности из Татарстана неожиданно стал миллионером
11:19, сегодня
Никакого живодерства в «Тулпаре»: жалобы челнинцев не подтвердились
11:00, сегодня
Без трудового договора и зарплаты: бизнесмен Челнов работал по «своим» законам
10:44, сегодня
«КАМАЗ» заплатил в госказну на 19 млн. рублей больше, чем в прошлом году
10:26, сегодня
Челнинец убил друга ножом, нанеся всего один удар
09:56, сегодня
Выписаны первые излечившиеся от коронавируса камазовцы
09:30, сегодня
«КАМАЗ» приступил к испытаниям нового автобуса
09:03, сегодня
Каждый 5-й челнинец предпочел электронную трудовую книжку
08:11, сегодня
В Набережных Челнах выбирают название для татарского драматического театра
17:25, 02.06.2020
В Татарстане женщина напала на бабушку-ветерана и отобрала у нее 50 тысяч
14:54, 02.06.2020
Жители Татарстана отказываются лечь в больницу в предынфарктном состоянии из-за боязни коронавируса
12:10, 02.06.2020
Прокуратура Челнов не дала предприятию сократить более 300 рабочих
10:51, 02.06.2020
В Татарстане перевернулся грузовик с семечками
06:42, 02.06.2020
В Челнах будут судить группу подростков, которые два месяца грабили местные магазины
06:14, 02.06.2020
Тукаевкая ЦРБ набирает врачей для работы с коронавирусными пациентами. Зарплата - 170 тысяч
16:55, 01.06.2020
В Челнах участковый отговорил мужчину прыгать с карниза
16:01, 01.06.2020
В Нижнекамске машина слетела в кювет и врезалась в дерево. Погибла женщина
14:43, 01.06.2020
В Татарстане задержан подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика. Обнародованы подробности дела
12:44, 01.06.2020
В Челнах за сутки выявили 18 новых случаев коронавируса. Это немногим меньше, чем в Казани
11:35, 01.06.2020
Прокуратура Татарстана проверит родителей шестилетнего мальчика, которого нашли мертвым у пруда
10:03, 01.06.2020
В Челнах мужчина переходил дорогу и попал под колеса автобуса
Фото Минспорта РТ

В Татарстане скончался чемпион мира по борьбе корэш. Причиной могли стать осложнения коронавируса

03.06.2020, 19:54 144 1 prokazan.ru
Он находился в очень тяжелом состоянии

3 июня на 45-м году жизни скончался один из самых известных борцов в татарском мире, чемпион мира Ильяс Галимов. Возможной причиной смерти Ильяса стали осложнения, связанные с коронавирусом. Последние два дня он находился в крайне тяжелом состоянии, сообщают в пресс-службе Минспорта РТ.

Ильяс Галимов  родился в Лениногорском районе, это борец и судья, внесший вклад в развитие спорта в республике и оставивший след в истории борьбы Татарстана.

Он неоднократно становился победителем соревнований самого высокого уровня: Галимов - чемпион мира по борьбе «корэш» 2015 года, многократный чемпион Татарстана и России, лучший спортсмен Республики Татарстан по неолимпийским видам спорта в 2015 году. В период с 1997 по 2017 годы стал девятикратным Чемпионом Республики Татарстан и Российской Федерации, девятикратным Чемпионом турнира на призы поэта-героя Мусы Джалиля, семикратным батыром на призы Министерства сельского хозяйства, семикратным Чемпионом России.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Ильяса Галимова.

Медицина / Минздрав Смерть Спорт Коронавирус Татарстан
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«Единая Россия» назвала кандидатов на пост президента Татарстана
В Татарстане раскрыто убийство, совершенное год назад. Тогда мужчина вышел из дома и не вернулся
Сервис BlaBlaCar возобновляет работу в России
Челнинец убил друга ножом, нанеся всего один удар
В Татарстане сняли мультфильм про Минниханова и коронавирус
В Татарстане продолжат строить мусоросжигательный завод. Власти дали разрешение
В России снять все «коронавирусные» ограничения с экономики планируют через год
В Татарстане выявили 54 новых случая коронавируса, более половины заболевших госпитализировали
В Татарстане восьмой раз будут судить 16-летнего подростка
В Татарстане будут судить мужчину, который избивал и угрожал убить инвалида
«Угрожал и расстегнул ширинку»: Минздрав пояснил видео, на котором казанский медик пинает мужчину
Стало известно, когда в России откроют кинотеатры и театры
В Татарстане частично откроют торговые центры
Роспотребнадзор рекомендовал снимать маски на голосовании при предъявлении паспорта
В Татарстане за сутки выявлено 53 новых случая COVID-19, выздоровевших вдвое больше
Соцсети: в Казани врачи, приехавшие на вызов, пинками пытались разбудить лежащего на земле мужчину
Казань получит деньги на дезинфекцию очагов коронавируса
В Казани на Чаше открылась смотровая площадка, а в парках появились «круги дистанцирования»
Синоптики рассказали, когда в Татарстане снова потеплеет
В Казани протестировали переболевших коронавирусом на наличие антител
Полицейские Татарстана дважды задержали водителя автобуса за нелегальные перевозки
В Казани приставы закрыли кафе, в котором обнаружили посетителей без масок и перчаток
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
03 июня 2020
20:14
С вирусами не шутят. Здесь каждый сам за себя.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

19:41, сегодня
Путин согласился ввести режим ЧС федерального характера из-за разлива нефти в Норильске
13:24, 01.06.2020
Кабмин РФ не поддержал законопроект о пособиях домохозяйкам
15:09, 31.05.2020
В Нижегородской области женщина родила у подъезда, не дождавшись скорой помощи
12:23, 30.05.2020
В России предлагают штрафовать за отказ от обязательных прививок
18:10, 29.05.2020
В Кирове произошло массовое заражение COVID-19 в детском саду
17:30, 29.05.2020
Роспотребнадзор разрешил футбольным болельщикам посещать матчи
12:30, 29.05.2020
Россия предложила ВОЗ сразу восемь видов вакцин от COVID-19
08:30, 29.05.2020
Часть курортов Краснодарского края начнет принимать россиян с 7 июня
15:04, 28.05.2020
В РЖД отменили рассадку пассажиров с социальной дистанцией
13:30, 28.05.2020
Четверть опрошенных россиян считают коронавирус выдумкой
11:10, 28.05.2020
«Это нежелание оглянуться вокруг себя»: Песков прокомментировал неверие россиян в коронавирус
17:50, 27.05.2020
Кремль отреагировал на иск экс-главы Чувашии, направленный Владимиру Путину
13:30, 27.05.2020
Ученые выявили новый путь заражения коронавирусом
11:10, 27.05.2020
«Я тоже от этого запаха проснулся»: в Челнах люди задыхаются по ночам
10:20, 27.05.2020
«Это делают сами работники кладбищ»: В Челнах во время карантина на кладбище мародеры украли ограды
09:43, 27.05.2020
Экс-глава Чувашии подал в суд на Владимира Путина из-за своей отставки
08:30, 27.05.2020
В России за время пандемии увеличилось количество долларовых миллиардеров
19:50, 26.05.2020
Жители России могут получить дополнительный выходной
19:10, 26.05.2020
По мнению ученых, COVID-19 осенью вспыхнет вновь
18:30, 26.05.2020
В Татарстане пройдет конкурс под эгидой Всемирного дня без табака
13:51, 26.05.2020
Жители России стали чаще умирать до выхода на пенсию
13:50, 26.05.2020
80 тысячам пенсионеров России поднимут пенсию
13:30, 26.05.2020
Молодежь Челнов примет участие в «позитивном» конкурсе блогеров
10:50, 26.05.2020
Стало известно, когда в России может начаться массовая вакцинация от COVID-19
10:30, 26.05.2020
Убивший женщину с детьми в Менделеевске предстанет перед Верховным судом РТ
17:30, 25.05.2020
Стало известно об условиях проведения ЕГЭ в условиях эпидемии коронавируса
15:10, 25.05.2020
В Правительстве России высказались по поводу поездок за границу в этом году
20:30, 24.05.2020
В Минздраве РФ рассказали, когда закончатся исследование лекарства от COVID-19
15:52, 24.05.2020
«Угнетал запах трупов»: в Башкирии медиков заперли в морге после контакта с зараженными COVID-19
13:30, 24.05.2020
Россиян, прибывших в Крым без цели, будут помещать в обсервацию за свой счет
18:11, 23.05.2020
Путин подписал закон о дистанционном голосовании через интернет
17:30, 22.05.2020
Из-за пандемии выпускные в вузах пройдут одновременно в онлайн-формате
16:10, 22.05.2020
В Подмосковье нарушителей самоизоляции будут отправлять на работы в больницы
14:50, 22.05.2020
В Москве семейной паре выписали штраф за нарушение самоизоляции из-за того, что они вышли на балкон
10:50, 22.05.2020
Министр культуры РФ рассказала, как будут работать театры и музеи после пандемии
19:10, 21.05.2020
В Москве рассказали, чем могут быть опасны люди с антителами на COVID-19
16:30, 21.05.2020
Роспотребнадзор: дети в летних лагерях смогут отдыхать без масок
13:10, 21.05.2020
В Бурятии пациенты обсерватора, прибывшие из Китая, закидали камнями медсестер
11:50, 21.05.2020
ВОЗ рассказала о возможности второй волны пандемии COVID-19
11:40, 20.05.2020
Ростуризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
15:30, 19.05.2020
Зарубежные ученые определили людей, которые невосприимчивы к COVID-19
12:10, 19.05.2020
В Саратовской области из-за COVID-19 скончался младенец
11:10, 19.05.2020
В Башкирии уволили главврача, допустившего вспышку COVID-19 в больнице
16:44, 18.05.2020
Турция решила открыть границы для российских туристов в мае
14:50, 18.05.2020
Владимир Путин обратился к мусульманам в связи с пандемией
14:08, 18.05.2020
В Нижнем Новгороде экс-депутата подозревают в попытке продажи ИВЛ, выпущенных в 1990-х годах
19:34, 17.05.2020
Глава Роспотребнадзора: в России остановлен рост заболеваемости коронавирусом
12:09, 17.05.2020
Вирусолог рассказал, как не подхватить коронавирус в магазине
10:42, 16.05.2020
В МВД рассказали о штрафах в 15 тысяч рублей за отказ от тестирования на коронавирус
09:56, 16.05.2020
В России главврача больницы уволили после жалоб медиков на выплаты в 27 рублей
18:30, 15.05.2020
Стало известно, какую группу крови имеют люди, наиболее подверженные заражению COVID-19
16:30, 15.05.2020
«Развели какую-то канитель»: Путин отчитал чиновников за несвоевременные выплаты медикам
13:23, 15.05.2020
В России зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусом
09:18, 15.05.2020
В России на время пандемии предложили ввести пособие на покупку масок и перчаток
15:24, 14.05.2020
Министр культуры РФ вылечилась от коронавируса
13:27, 14.05.2020
Выпускники смогут сами выбрать, сколько предметов ЕГЭ им нужно будет сдавать
16:44, 13.05.2020
Минпросвещения РФ предложило провести последние звонки и выпускные в школах в онлайн-формате
14:30, 13.05.2020
В Минздраве РФ предложили повысить возраст продажи алкоголя до 21 года
13:54, 13.05.2020
В Госдуму внесли законопроект, позволяющий полицейским вскрывать машины
08:30, 13.05.2020
В Красноярске двух изнасилованных девушек накажут за нарушение режима самоизоляции