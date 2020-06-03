3 июня на 45-м году жизни скончался один из самых известных борцов в татарском мире, чемпион мира Ильяс Галимов. Возможной причиной смерти Ильяса стали осложнения, связанные с коронавирусом. Последние два дня он находился в крайне тяжелом состоянии, сообщают в пресс-службе Минспорта РТ.

Ильяс Галимов родился в Лениногорском районе, это борец и судья, внесший вклад в развитие спорта в республике и оставивший след в истории борьбы Татарстана.

Он неоднократно становился победителем соревнований самого высокого уровня: Галимов - чемпион мира по борьбе «корэш» 2015 года, многократный чемпион Татарстана и России, лучший спортсмен Республики Татарстан по неолимпийским видам спорта в 2015 году. В период с 1997 по 2017 годы стал девятикратным Чемпионом Республики Татарстан и Российской Федерации, девятикратным Чемпионом турнира на призы поэта-героя Мусы Джалиля, семикратным батыром на призы Министерства сельского хозяйства, семикратным Чемпионом России.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Ильяса Галимова.