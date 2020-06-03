В связи с поэтапной отменой ограничений на передвижение общественного транспорта между регионами России BlaBlaCar возобновляет свою работу, но внедряет дополнительные меры безопасности. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

"В марте 2020 года сервис добровольно и осознанно приостановил работу в России, чтобы поддержать усилия органов государственной власти, направленные на сдерживание распространения коронавируса. Сегодня, после постепенного восстановления транспортного сообщения между регионами, BlaBlaCar объявляет о возобновлении работы в России и внедрении дополнительных мер безопасности", - говорится в пресс - релизе.

Главное правило, которого будет придерживаться организация - строгое соблюдение требований безопасности, установленных федеральными и региональными властями. Пользователям будут напоминать о рекомендациях Минздрава: не путешествовать при симптомах заболевания, использовать маски и перчатки, соблюдать безопасную дистанцию, не пожимать руки.

Число мест для бронирования вместо пяти ограничат четырьмя, также BlaBlaCar внедряет опцию "Только 1 сзади" и будет настоятельно рекомендовать водителям воспользоваться ею, чтобы ограничиться одним пассажиром на заднем сиденье.

Кроме того, компания открывает для официальных перевозчиков возможность продажи билетов через свою платформу.