В Татарстане возобновится строительство мусоросжигательного завода. Об этом рассказал на пресс-конференции исполнительный директор АГК-2 Рамиль Нигматуллин. Для строительства также выбран подрядчик - ОАО "Татнефтепроводстрой".

Сегодня в Казани состоялась пресс-конференция, на которой результаты оценки завода представили руководители экспертных компаний Германии. Экспертизы по инициативе Рустама Минниханова провели немецкие компании Müller-BBM и LGA. Они заявили, что проект абсолютно аналогичен тем, которые сегодня реализованы и действуют в Германии. Также иностранные эксперты подчеркнули: при исследовании на экологическую безопасность технологии уничтожения ТКО в Казани они учитывали максимальные значения производственных мощностей проектируемого завода.

"Для нас было очень важно, чтобы население, проживающее в районе планируемого завода, понимало, что эта установка соответствует всем требованиям по охране окружающей среды и практически не оказывает влияние на атмосферу", - обозначил глава компании LGA Гюнтер Кнер.

Напомним, что ранее против МСЗ в поселке Осиново выступали местные жители, они даже разбили лагерь на месте его строительства, перекрывали дорогу технике и обращались во все возможные инстанции. Ранее также Российская Академия наук усомнилась в экологичности проекта.