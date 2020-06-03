В Татарстане будут судить жителя Зеленодольска, который в 2019-2020 годах истязал соседа-инвалида. 50-летнего гражданина обвиняют в угрозе убийством, незаконном проникновении в жилище и истязании.

По версии следствия, в 2019-2020 годах обвиняемый,будучи нетрезвым, систематически без спроса заходил в комнату к 58-летнему соседу, прикованному к постели и являющемуся инвалидом 1 группы, избивал его и угрожал убить. Так, в январе 2020 года злоумышленник вошел в комнату к потерпевшему, посмотрел телевизор, затем стал выкручивать руку больному мужчине, нанес несколько ударов кулаком и электробритвой по лицу. О происходящем пострадавший сообщил своим детям, которые обратились в правоохранительные органы.

Свою вину мужчина признал, следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело по существу рассмотрит суд.

Напомним, в Татарстане также пойдет под суд женщина, которая напала на 95-летнюю бабушку и отобрала у нее 50 тысяч.