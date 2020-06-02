В Татарстане в сельской местности откроют торговые комплексы. Об этом сегодня на заседании Клуба инвесторов сообщил президент РТ Рустам Минниханов.

Вопрос об открытии торговых центров подняла общественный представитель бизнес-омбудсмена в Бугульминском районе Диана Миндубаева. Она отметила, что в небольших райцентрах торговые комплексы фактически являются единственным местом, где местные жители могут купить необходимые товары. Миндубаева попросила определить критерии для открытия таких объектов.

"Мы эту тему внимательно изучаем. В ближайшие дни будет решен вопрос по поэтапному открытию торговых объектов в сельских районах", - приводят слова Минниханова в пресс-службе уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей.

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