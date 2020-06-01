В Казани стартовали продажа и бронирование путевок в детские загородные лагеря. Об этом информируют в Министерстве образования и науки республики.

Учреждения готовы открыться для детей 1 июля. Эту дату рекомендовал Роспотребнадзор, доложил председатель Комитета по делам детей и молодежи столицы РТ Айрат Фаизов на заседании оперативного городского штаба.

"Сроком начала летней оздоровительной кампании определено 1 июля, но он может быть скорректирован с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки. Бронирование мест в загородных лагерях было запрещено до 1 июня, продажа путевок не осуществлялась. С понедельника мы запускаем работу по бронированию и продаже путевок", – сообщил Фаизов.

Всего в Казани откроются 11 муниципальных загородных лагерей. Стоимость путевок за 18-дневную смену в муниципальном лагере составит от 5 тыс. рублей. Бесплатно в загородных лагерях смогут отдохнуть более тысячи детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Пришкольные лагеря планируют открыть с 3 августа, также для детей, которые не смогут посетить лагеря, организуют бесплатные онлайн-смены. Каждый день в течение трех часов в прямом эфире вожатые будут проводить тренинги и мастер-классы, творческие мероприятия, интеллектуальные викторины и квесты. Одна такая смена продлится пять дней.

Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре озвучили довольно жесткие условия, в которых этим летом придется работать детским лагерям.