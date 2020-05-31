Михаил Мишустин утвердил утвердил допвыплаты волонтерам

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил государственные выплаты за волонтерскую деятельность во время пандемии. Об этом сообщается на сайте правительства.

Выплаты смогут получить волонтеры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, соцработники и граждане, которые взяли на себя заботу о тех, кто остался без помощи и поддержки. Среди них инвалиды, граждане старшего возраста, дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей.

Выплаты будут ежемесячными за период с 1 апреля по 30 июня. Размер допвыплат составит 12 130 рублей на каждого человека, которому оказывают помощь. Начисляться они будут через Пенсионный фонд России (ПФР). Подать заявление можно в электронной форме через портал госуслуг до 1 октября. На выплаты из резервного фонда правительства России выделят более 145 миллионов рублей.