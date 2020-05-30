Не заметил обрыв: в Татарстане спасатели нашли тело мужчины, который упал с 200-метровой высоты

Спасатели Татарстана нашли тело мужчины, который накануне упал с обрыва в районе Юрьевских пещер.

Тело сорвавшегося с высоты 200 метров мужчины обнаружили при проведении поисковых работ в Камско-Устьинском районе. Сообщение о пропаже человека поступило накануне ночью. Его тело обнаружили водолазы ЗПСО№1 Поисково-спасательной службы РТ в 4 метрах от берега на полутораметровой глубине.

Скорее всего, погибший по личной неосторожности не заметил края обрыва и упал с высокого берега в воду, сообщают в МЧС РТ. Погибший - мужчина 1996 года рождения - находился в обуви и верхней одежде.